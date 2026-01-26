Свердловская область планирует развивать сотрудничество с Индией

В долгосрочной перспективе совместную работу планируют в сфере IT-технологий, фармацевтики и промышленности

Генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй и заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов © Сергей Фаюстов/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Сфера IT-технологий, фармацевтика и промышленность являются перспективными при выстраивании сотрудничества Свердловской области с Индией, взаимодействие в этих отраслях стороны планируют развивать в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов на торжественном мероприятии, посвященном 77-летию образования Республики Индия.

19 ноября 2025 Индия торжественно открыла генеральные консульства в Екатеринбурге и Казани, 22 января к работе приступил генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй.

"Мы все в России и на Урале воспринимаем Индию как страну, которая хочет, дружит и будет дружить с нами долгие-долгие годы, и то, что принято решение об открытии генерального консульства на Урале - это шаг именно в этом направлении. Мы уже обсудили, что нам необходимо оптимизироваться в сфере образования, обмена технологиями, туризма, культуры, и мы все это будем делать. <…> Помимо культуры, образования, мы бы точно хотели через какое-то время обсудить взаимные проекты и кооперацию в таких отраслях, как IT-сфера - мы все знаем, что Индия - это один из лидеров в этой индустрии. Мы бы хотели обсудить новые проекты в сфере фармацевтики и предложить нашим индийским партнерам все наши разработки, инновации, оборудование, которое производится на наших предприятиях в базовых отраслях промышленности", - сказал он.

Генеральное консульство охватит 16 субъектов Уральского и Сибирского федеральных округов, а также Пермский край. "Консульство не только укрепит наше дипломатическое присутствие в России, но и послужит катализатором для дальнейшего развития торговых и экономических, промышленных, научно-технических, культурных, межличностных и межрегиональных связей между нашими странами", - отметил Чаттопадхьяй.

По случаю годовщины со дня образования Индии, Козлов вручил дипломату архивные документы, посвященные визиту премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в Свердловск в 1955 году. Как отметили в департаменте информационной политики Свердловской области, Индия по итогам 2024 года вошла в число десяти основных торговых партнеров Свердловской области, а в первом полугодии 2025 года взаимный товарооборот увеличился на 20%.