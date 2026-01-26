ФРГ и Дания договорились о реализации энергопроекта в Балтийском море

На датском острове предполагается построить энергетический хаб, куда будет поступать электроэнергия, получаемая на ветровых станциях в Балтийском море

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Германия и Дания заключили соглашение о реализации совместного энергетического проекта на острове Борнхольм в Балтийском море. Подписание состоялось в рамках так называемого саммита государств Северного моря в Гамбурге, передает агентство DPA.

Проект носит название Bornholm Energy Island. На датском острове предполагается построить энергетический хаб, куда будет поступать электроэнергия, получаемая на ветровых станциях в Балтийском море. Затем ее планируется направлять в Германию и Данию. Стороны договорились разделить расходы по финансированию.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита назвал проект первым в Европе подобного рода. "Это пойдет на пользу не только Германии и Дании, но и всей Европе", - считает он. "Мы должны сейчас побеспокоиться о том, чтобы не попасть в зависимость от других стран за пределами Европы - не только в том, что касается энергетики, но и в других областях", - сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По данным министерства по проблемам климата, энергетики и коммунальных услуг королевства, проект призван обеспечить общую мощность ветряных электростанций на "уровне 3 ГВт".

Соглашение предусматривает сотрудничество датской компании Energinet и немецкой 50Hertz. Европейская комиссия включила остров Борнхольм в число восьми ключевых энергетических магистралей и поддержала проект, выделив на него 4,8 млрд крон ($763,46 млн).