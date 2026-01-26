Глава MOL: Европа теперь энергетически зависит от США и Китая

Жолт Хернади отметил, что Евросоюз стал крупнейшим рынком сбыта СПГ для Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 26 января. /ТАСС/. Страны Европы, стремясь избавиться от энергетической зависимости от России, попали в зависимость от Соединенных Штатов и Китая. Об этом заявил глава венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади, выступая в Будапеште на конференции в Коллегии Матьяша Корвина - научно-образовательном учреждении, пользующемся поддержкой правительства Венгрии.

Читайте также Совет ЕС запретил поставки газа РФ с 2027 года. Венгрия и Словакия против

"В плане энергетического суверенитета мы видим не настоящую независимость, а изменение зависимости", - сказал Хернади. По его словам, сокращение поставок российских энергоносителей "открыло пространство для американского сжиженного природного газа (СПГ), а в области возобновляемых источников энергии стало заметно доминирование Китая", который снабжает Евросоюз материалами и оборудованием для использования этих технологий. "Таким образом, с точки зрения энергетического суверенитета, независимости нет", - отметил руководитель MOL.

Он напомнил, что "первоначальный план ЕС заключался в том, чтобы повысить энергетическую независимость путем декарбонизации", в том числе благодаря сокращению потребления угля, нефти и газа. "Однако зависимость от импорта энергоресурсов практически не изменилась: с 2019 по 2023 год она снизилась всего с 60% до 58%. Отказавшись от российских ископаемых видов топлива, Евросоюз открыл рынок для СПГ из США и стал крупнейшим рынком сбыта для Соединенных Штатов. В 2024 году ЕС импортировал более 100 млрд кубометров СПГ, из которых почти 45% поступило из США, что более чем в два раза превысило объем 2021 года", - сообщил Хернади, приведя последние имеющиеся у него данные.

С другой стороны, "развитие возобновляемых источников энергии привело к появлению новой зависимости" Европы от Китая, сказал глава MOL, добавив, что сейчас более 90% солнечных батарей поступает в ЕС из КНР. По его словам, "аналогичные пропорции наблюдаются также в случае поставок аккумуляторов и критически важных сырьевых материалов".

Хернади критически высказался по поводу энергетической политики руководства Евросоюза, которое решило отказаться от российских энергоносителей без учета особенностей каждой из стран сообщества, в том числе Венгрии. Он считает, что энергетическая независимость может быть достигнута не путем отказов, а с помощью диверсификации. "Ключ к суверенитету - это как можно больше ресурсов и маршрутов поставок", - подчеркнул глава компании.

26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Аналогичные планы у Еврокомиссии существуют в отношении российской нефти. Правительство Венгрии заявило, что оспорит это решение в Суде ЕС и будет добиваться его отмены, поскольку оно принято в нарушение законов сообщества.