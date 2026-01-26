Бренды Севастополя и ДНР бесплатно рекламируют на городских экранах

Это стало возможным благодаря грантовым медиапрограммам, которые реализует оператор наружной рекламы "Восток-медиа"

ЛУГАНСК, 26 января. /ТАСС/. Оператор наружной рекламы "Восток-медиа" бесплатно по грантовым медиапрограммам разместил на городских цифровых экранах Севастополя и Донецкой Народной Республики (ДНР) бренды и товары местных производителей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В 2025 году были запущены две грантовые медиапрограммы под общим названием "50 миллионов рекламным временем" с совокупным фондом медиаразмещений эквивалентным 100 млн рублей. Каждый участник программы получил возможность бесплатно разместить свой бренд или товар на городских цифровых экранах, при этом номинальная стоимость каждого такого размещения составила один миллион рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили представители оператора, в Севастополе программа была запущена летом. Она позволила местным брендам использовать медиавремя на 46 млн рублей. Осенью проект реализовали в ДНР. Грантовым размещением воспользовались 12 предприятий на общую сумму 12 млн рублей. Оставшиеся средства будут использованы до февраля 2026 года в Севастополе и до июня - в ДНР.

Также в 2025 году "Восток-медиа" инвестировал в инфраструктуру наружной рекламы в Севастополе 1,5 млрд рублей, в ДНР - свыше 1 млрд рублей. Общий объем инвестиций составил 2,5 млрд руб. на развитие рынка в этом направлении.