В Москве аэропорты работают в штатном режиме в условиях начинающегося снегопада

Во Внукове склады укомплектованы 745 тоннами реагентов для обработки аэродромного полотна

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московские аэропорты в условиях начинающегося снегопада работают в штатном режиме. Об этом сообщают представители аэропортов.

В частности, о готовности к работе в сложных метеоусловиях рассказали во Внуково, где в борьбе со стихией планируется задействовать порядка 70 единиц спецтехники для расчистки взлетно-посадочных полос и распределения реагентов. "В наличии внушительный запас противообледенительной жидкости для обработки воздушных судов, склады укомплектованы 745 тоннами реагентов для обработки аэродромного полотна", - отметили в аэропорту через официальный Telegram-канал. Смена аэродромной службы усилена дополнительным персоналом: и специалисты, и техника "находятся в состоянии постоянной готовности к оперативной работе". "Совет пассажирам: рекомендуем учитывать дорожную ситуацию по пути в аэропорт и проверять статус своего рейса на онлайн-табло перед выездом", - подчеркивают во Внуково.

О штатной работе сообщили ТАСС также представители справочных служб Шереметьево, Домодедово и Жуковского.

О снегопаде

В столичном регионе начался снегопад, который может продлиться более двух суток. К настоящему моменту слабые осадки фиксируются в районе Волоколамска, Клина и Дмитрова, а также в районе Шереметьево и Внуково. В Гидрометцентре РФ ранее ТАСС сообщали, что наибольшей интенсивности предстоящей ночью и утром осадки могут достигнуть в период с 03:00 до 09:00 мск, когда прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см. В общей сложности до утра в Москве может выпасть до 13 см снега. Аналогичный прирост снега ожидаются в течение дня 27 января.

Синоптики прогнозируют, что за все время грядущего снегопада величина снежного покрова в Московском регионе может увеличиться почти на полметра.

Повышенная готовность

Коммунальные службы Москвы в связи со снегопадом работают в режиме повышенной готовности и ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По данным комплекса городского хозяйства мэрии, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости - еще противогололедная обработка. "Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией", - отметили в комплексе.

В комплексе городского хозяйства мэрии также призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в непогоду, а если это невозможно - быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.