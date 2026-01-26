СП оценила деятельность Единого заказчика как недостаточно эффективную

Это связано с тем, что в установленные сроки было введено только 26 объектов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Счетная палата (СП) России оценила деятельность Единого заказчика в сфере строительства как недостаточно эффективную. Об этом говорится в материалах СП.

"С учетом установленных критериев аудита эффективности использование средств федерального бюджета, направленных на финансирование строительства объектов ППК "Единый заказчик", оценивается Счетной палатой как недостаточно эффективное", - говорится в материалах.

Так, отмечается, что в 2021-2024 годах из 61 объекта, запланированного к вводу в рамках реестра объектов капитального строительства, в установленные сроки введено только 26 объектов (42,6%). По мнению Счетной палаты, среди основных причин переноса сроков ввода - низкие темпы выполнения работ подрядными организациями, недостаточный контроль, а также внесение существенных корректировок в утвержденную проектно-сметную документацию.

Кроме того, в СП считают, что "компанией обеспечен недостаточный контроль за стоимостью материалов и оборудования, приобретаемого подрядными организациями, что приводит к неэкономному расходованию бюджетных средств".

Уточняется, что контрольное ведомство направило правительству РФ ряд рекомендаций. "В том числе - предложило провести анализ обоснованности изменений, вносимых ППК "Единый заказчик" в утвержденную ПСД объектов в процессе строительства, и с учетом полученных результатов подготовить предложения по ограничению возможности корректировки утвержденной документации", - говорится в материалах.