Webbankir: доля займов на бытовые нужды в 2025 году составила 35,6%

Спрос на кредиты на ремонт недвижимости, медицинские услуги и рефинансирование прежних долгов также вырос

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Значительнее всего в микрофинансовых организациях (МФО) по итогам 2025 году выросла доля займов на бытовые нужды, составив 35,6% (в 2024 году - 32,8%). Спрос на займы на ремонт недвижимости увеличился с 13,5% до 14,7%, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (материалы есть у ТАСС).

"Значительнее всего в МФО выросла самая большая категория займов - на текущие бытовые нужды. Если в 2024 году в общем объеме выдач она занимала 32,8%, то по итогам 2025-го достигла 35,6%. Также увеличился спрос на займы на ремонт недвижимости - с 13,5% до 14,7%, на медицинские услуги - с 6,1% до 7,2% и на рефинансирование прежних долгов - с 3,7% до 5,2%", - отмечается в исследовании.

По данным исследования, заемщики МФО стали реже занимать на крупные покупки, к которым относятся, например, бытовая техника, электроника и мебель. Доля займов на эти цели снизилась за последний год с 12,2% до 10,1%. Аналогичный тренд наблюдается с займами на обслуживание и ремонт автомобилей: на них в 2025 году пришлось 5,9% против 8,3% годом ранее. Также уменьшилась и доля займов на праздники и подарки: с 6,6% в 2024 году до 5,3% в 2025 году.

При этом стабильными остались займы на отдых, путешествия и на образование. В 2025 году они занимали в структуре выдач 3,9% и 3,7% соответственно.

Кроме того, средняя сумма займа выросла на 10,6% и по итогам 2025 года и составила 12 705 рублей против 11 483 рублей годом ранее.

В Webbankir проанализировали свыше 1,5 млн займов, выданных по всей России за последние два года.