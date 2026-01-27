ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Рувики": ИИ обновляет и расширяет тексты в режиме реального времени

Есть сервисы, которые позволяют анализировать информационные ленты ведущих новостных агентств и в моменте автоматически обновлять данные на их основе, отметил Владимир Медейко
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Системы искусственного интеллекта позволяют редакции "Рувики" оперативно актуализировать и развивать материалы энциклопедии. Об этом в интервью ТАСС рассказал основатель проекта Владимир Медейко.

"У нас есть сервисы, которые позволяют анализировать информационные ленты ведущих новостных агентств и в моменте автоматически обновлять данные на их основе. <...> Сервисы обогащения контента <...>. Сервисы генерации статей", - перечислил он.

