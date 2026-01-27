Основатель "Дела" прогнозирует рост рынка контейнерных перевозок на 1,5% в 2026 году

Динамика может незначительно превысить уровень 2025 года, подчеркнул Сергей Шишкарев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Показатели глобального рынка контейнерных перевозок в 2026 году вырастут на 1,5%, при этом динамика может незначительно превысить уровень 2025 года. Об этом заявил основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я бы отметил то, что сейчас рост рынка контейнерных перевозок, наверное, уже не будет опережать рост экономических показателей. Мы прогнозируем рост порядка полутора процентов, может быть, чуть больше, чем в прошлом году, но какого-то драматического взрывного роста уже точно не будет", - сообщил Шишкарев.

Бизнесмен отметил, что по итогам 2025 года объем рынка контейнерных перевозок в РФ сократился на 7,5%. В то же время падение показателей группы "Дело" было менее выраженным и составило порядка 7%, а совокупный объем транспортировки достиг 1 млн 700 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент - условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).