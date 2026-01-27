Эксперт Шепелев не исключает роста цен на золото в 2026 году до $6 тыс. за унцию

При этом ценовые коррекции к $4 000 и ниже неизбежны, отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Стоимость золота может вырасти до $6 тыс. за тройскую унцию уже в этом году на фоне международной нестабильности и политики США, однако этот рост будет сопровождаться существенными ценовыми коррекциями - до $4 тыс. и ниже. Такой прогноз высказал ТАСС эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Мы полагаем, что в 2026 году золото способно продвинуться вплоть до $6 000 за унцию, но ценовые коррекции к $4 000 и ниже при этом неизбежны - этому могут способствовать урегулирования конфликтов или ужесточение политики ФРС. <…> Среднюю цену в 2026 году мы ждем на уровне $4 300 за унцию", - отметил он.

По мнению эксперта, базовые факторы поддержки цен на драгметалл сохранятся. Главными причинами подорожания остаются общая нестабильность в мире, политика США и активные закупки слитков мировыми центробанками. Шепелев также считает, что на рост золота влияет снижение ставок в США и недавние проблемы в экономике Японии, из-за которых инвесторы стали активнее искать безопасное место для хранения денег.

Когда серебро будет стоить $200

Говоря о рынке серебра, эксперт отметил, что достижение отметки в $200 за унцию является перспективой ближайших 3-4 лет. В настоящий момент цена актива уже преодолела порог в $100, следуя за динамикой золотого ралли.

"Фундаментально в пользу роста серебра могут играть структурный дефицит металла, который наблюдается несколько лет подряд; высокий спрос со стороны промышленности, развития технологий, необходимых для развития ИИ; снижение ставок в США", - добавил Шепелев.

Следующим психологическим уровнем и зоной сильного сопротивления для серебра аналитики называют отметку $150 за унцию. Однако, как и в случае с золотом, при снижении геополитической напряженности актив может показать временный откат вниз.