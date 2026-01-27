Утверждены коды в классификатор для муки из твердой и мягкой пшеницы и амаранта

Благодаря этой мере отрасль получит инструмент для сбора официальной статистики и по сырью, сообщил Росстандарт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Росстандарт утвердил подготовленные Минсельхозом изменения в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) в части классификации мукомольной продукции, которые предполагают включение 18 новых позиций и изменение 8 существующих для уточнения классификации муки. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Ключевым нововведением стало включение таких позиций, как: мука пшеничная хлебопекарная, обогащенная витаминами и (или) минеральными веществами (с подразделением по сортам), мука из мягкой и твердой пшеницы для макаронных изделий (с детализацией сортов и типов помола), мука ржаная хлебопекарная сорта особая. Кроме того, в изменениях впервые включена мука амарантовая", - сказали в Росстандарте.

Как отметили в ведомстве, благодаря введению отдельных кодов для макаронной муки из твердой и мягкой пшеницы, отрасль получит инструмент для сбора официальной статистики и по сырью. Это позволит более детально анализировать соответствие объемов производства муки и готовой продукции, что важно для борьбы с фальсификацией на рынке макаронных изделий.

"Для потребителей изменения означают более прозрачную и однозначную идентификацию видов муки, что повышает информированность о составе и назначении продукции, способствует снижению рисков фальсификации и облегчает выбор качественных и специализированных продуктов, включая обогащенные и безглютеновые", - подчеркнули в Росстандарте.

Ведомство объяснило необходимость внесения изменений в действующие классификаторы развитием и уточнением нормативной базы, а также потребностью рынка в детализации классификации для обогащенных витаминами и минералами продуктов и специализированного сырья для макаронной промышленности и новых видов продукции, такой как амарантовая мука и ржано-пшеничные смеси.

Изменения вводятся в действие с 1 марта 2026 года.