Стоимость фьючерсов на драгметаллы снижается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует снижение на 0,5-10%, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 08:18 мск цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 968 за тройскую унцию (-10,11%), а фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года снижался на 8,44%, до $2 635,3 за тройскую унцию.

В то же время стоимость золота с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex составляла $5 056,3 за тройскую унцию (-0,52%), а фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года находился на уровне $107,715 за тройскую унцию (-6,74%).

Днем ранее фьючерсы на золото, серебро и платину обновляли исторические максимумы, поднимаясь до $5 107, $117,7 и $2 925 за тройскую унцию соответственно. Фьючерс на палладий превышал $2 195 за тройскую унцию впервые с 12 октября 2022 года.