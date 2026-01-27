В Калининграде удвоился объем производства сельхозпродукции субъектами МСП

Они достигли показателя в 6,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Малый и средний бизнес агропромышленного комплекса Калининградской области с 2020 по 2025 год удвоили объем выпускаемой продукции, достигнув показателя в 6,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в профильном региональном министерстве.

Малые формы хозяйствования вносят существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса Калининградской области и обеспечение продовольственной безопасности, снабжая население качественной сельскохозяйственной продукцией. По данным федеральной государственной службы статистики, на долю малых форм хозяйствования приходится до 44% производимых овощей, 17% картофеля, 28% молока и 7% мяса в общем объеме продукции.

"Объем производства сельхозпродукции субъектами малого и среднего предпринимательства в стоимостном выражении с 2020 года увеличился более чем в 2 раза - с 2,9 до 6,3 млрд рублей", - сообщила собеседница агентства.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Калининградской области, в сельскохозяйственной отрасли региона количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) ежегодно растет. По оперативным данным, на 12 декабря 2025 года в Калининградской области было создано 183 новых субъектов малого и среднего предпринимательства, чей основной вид деятельности связан с производством или переработкой сельхозпродукции. Для сравнения, в 2024 году в отрасли было создано 175 субъектов МСП.

Как ТАСС заявили в региональном Минсельхозе, это позволяет судить о положительной тенденции и возрастающем интересе населения к сельскому хозяйству.