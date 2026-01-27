Моди: Индия и Евросоюз согласовали договор о свободной торговле

Премьер-министр республики отметил, что документ придаст импульс индийским промышленности и сфере услуг

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 января. /ТАСС/. Индия и Евросоюз согласовали текст договора о свободной торговле, он придаст импульс индийским промышленности и сфере услуг. Об этом сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Вчера был согласован важный договор между Европейским союзом и Индией. Некоторые называют его образцовой сделкой. Это соглашение создаст огромные возможности для общественности Индии и Европы. Это идеальный пример партнерских отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Это соглашение охватывает 25% глобального ВВП и треть мировой торговли", - сказал Моди, выступая на открытии форума Индийская энергетическая неделя в Гоа. Заявление премьер-министра приводит агентство ANI.

Глава правительства Индии не стал уточнять детали документа, отметив лишь, что "промышленность [Индии] получит огромный импульс благодаря этой сделке с ЕС, сфера услуг также будет расти". "Соглашение о свободной торговле придаст уверенность всем инвесторам и бизнесменам, стимулируя их инвестировать в Индию", - добавил Моди.

При этом официальная церемония подписания соглашения состоится лишь через несколько месяцев, сначала текст должен пройти юридическую проверку как в Индии, так и в ЕС. Вступление в силу ожидается в 2027 году, сообщал ранее заместитель министра торговли и промышленности Индии Раджеш Агравал.

Таким образом, продолжавшиеся с перерывами почти 20 лет переговоры Индии и ЕС о свободной торговле завершились. Ожидается, что соглашение между Индией и ЕС смягчит последствия введенных в отношении Нью-Дели 50-процентных пошлин США. По неофициальным данным, договор также расширит доступ на индийский автомобильный рынок для европейских автопроизводителей, как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, снизив пошлины со 110% до 40%. В 2024 году объем торговли Индии и ЕС достиг 120 млрд евро. На ЕС приходится около 17% индийского экспорта.