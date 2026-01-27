В Россию из Абхазии экспортировали 32 тыс. тонн мандаринов

С начала сезона также экспортировано 994 тонны лимонов и 353 тонны апельсинов, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики

СУХУМ, 27 января. /ТАСС/. Абхазия экспортировала в Россию 32 тыс. тонн мандаринов с начала цитрусового сезона. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

"С начала сезона [в октябре] в Россию было экспортировано 32 тыс. тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 37 497 тонн мандаринов. По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тыс. тонн абхазских мандаринов до конца сезона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала сезона также экспортировано 994 тонны лимонов против 420 тонн прошлогодних и 353 тонны апельсинов (320 тонн в 2025 году).

Цитрусовый сезон начинается в октябре и длится до конца февраля.