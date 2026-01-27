Баканов: массу двигателей ракеты "Ангара" сократили на 15%

Кроме того, 45% деталей создаются на базе аддитивных технологий, заявил гендиректор Роскосмоса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Масса двигателей ракеты "Ангара" стала меньше на 15%. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в рамках форума новых материалов и технологий AMTEXPO.

"Что касается двигателей, наша экологическая ракета "Ангара", которая сейчас максимально перехватывает на себя задачу по выведению полезной нагрузки на орбиту, сталкивается с ценообразованием двигателей. Для того, чтобы их сократить, в "Энергомаше" по направлению работы по направлению аддитивных технологий был проведен ряд преобразований, которые позволили сократить массу двигателя на 15%. Кроме того, 45% деталей также создаются уже на базе аддитивных технологий", - сказал Баканов.