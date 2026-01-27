ГК "Дело" предлагает создать хаб по перевалке зерна в Омане

Это очень перспективная юрисдикция, отметил председатель совета директоров ГК Сергей Шишкарев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" считает перспективным создание в Омане хаба по перевалке зерна для африканских стран, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" председатель совета директоров ГК Сергей Шишкарев.

По его словам, в ближайшее время планируется поездка в Оман. "На мой взгляд, очень перспективная юрисдикция, связанная и со строительством хабов по перевалке контейнеров. Моя идея - создать хаб по перевалке зерна, возможной переработке, либо торговые операции проводить на территории Султаната Оман с последующим перераспределением, доставкой зерна в африканские страны", - сказал он.

Шишкарев уточнил, что речь прежде всего идет о странах на восточном побережье Африки, являющихся потребителями российского зерна.