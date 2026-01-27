Энергетические ведомства России и КНР условились увеличить поставки

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев встретился с главой Государственного энергетического управления Китая Ваном Хунчжи

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Министр энергетики России Сергей Цивилев и глава Государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи условились увеличить поставки российских энергоресурсов на китайский рынок. Об этом сообщило посольство РФ в Китае.

Как уточняется в Telegram-канале российского дипведомства, встреча прошла в ходе рабочей поездки Цивилева в Пекин. Визит состоялся 26-27 января.

"Обсуждены актуальные вопросы профильного двустороннего взаимодействия и намечены планы дальнейшего развития сотрудничества, - говорится в сообщении. - С обеих сторон подтверждена заинтересованность в увеличении поставок российских энергоресурсов в Китай, реализации совместных проектов в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической и других сферах, расширении взаимодействия по тематике продвижения принципов энергетической справедливости".

Кроме того, как отмечается, глава Минэнерго России также провел встречи с представителями китайского делового и экспертного сообщества. В мероприятиях принял участие посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, Китай в 2025 году сократил закупку российской нефти на 7,1%, до 100,72 млн тонн, однако увеличил импорт сжиженного природного газа на 18,2%, до 9,79 млн тонн. Что касается трубопроводных газовых поставок из России, их стоимость за отчетный период возросла на 17,1%, до $9,41 млрд.