Бизнес моногородов получит порядка 1 млрд рублей льготных займов

За декабрь 2025 года предприниматели уже получили льготное финансирование более чем на 200 млн рублей, сообщил замминистра экономического развития РФ Святослав Сорокин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей направит Минэкономразвития на льготные займы в 2026 году в рамках совместной льготной программы ведомства и Корпорации МСП для малого и среднего бизнеса в моногородах и прилегающих особых экономических зонах (ОЭЗ). Программа стартовала в декабре 2025 года, предусматривает льготную поддержку бизнеса (займы и банковские гарантии) 24 моногородов, 28 ОЭЗ и двух угольных моногородов. Такие данные приводит пресс-служба министерства.

"Для Минэкономразвития поддержка малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах - это инструмент изменения структуры местной экономики. МСП помогает снижать зависимость территорий от одного работодателя, формировать новые направления занятости и создавать устойчивые точки роста. Совместная с Корпорацией МСП программа позволяет бизнесу привлекать ресурсы на льготных условиях и запускать проекты, которые напрямую влияют на качество жизни в таких городах. Так, за декабрь прошлого года предприниматели уже получили льготное финансирование более чем на 200 млн рублей", - сообщил заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин, слова которого приведены в сообщении.

В ведомстве отметили, что на специальных льготных условиях в 2025 году девять предприятий привлекли 214 млн руб., еще шесть МСП получили банковские гарантии для обеспечения исполнения контрактов на общую сумму почти 162 млн руб.

Наибольший объем финансирования - 172,5 млн рублей - пришелся на предприятия промышленного производства, 25 млн рублей получили производители пищевых продуктов, еще 16,5 млн рублей привлекли предприниматели из сферы услуг.

"В 2025 году мы увидели и оценили спрос предпринимателей на эту льготную программу, в 2026 году продолжим ее реализацию. Воспользоваться льготными условиями могут предприятия реального сектора экономики в обрабатывающем производстве, сфере логистики, гостиничной и научно-технической деятельности, индустрии общественного питания и ряде других отраслей. Для них предусмотрены ставки от 6-10% годовых в зависимости от целей привлечения средств. При нехватке залога для получения финансирования Корпорация МСП будет предоставлять "зонтичные" поручительства", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Корпорации МСП объяснили, что по условиям программы для МСП моногородов и ОЭЗ, на инвестиционные цели максимальная льготная сумма финансирования составляет 200 млн рублей на срок до пяти лет. Для оборотных целей доступны кредиты до 50 млн рублей на три года. Резиденты ОЭЗ могут привлечь до 200 млн рублей на инвестиционные цели на срок до пяти лет.