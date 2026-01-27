В Свердловской области количество дел о создании картелей выросло в три раза

По данным ФАС, всего за год было принято шесть решений о нарушении антимонопольного законодательства

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы за 2025 год возбудило 10 уголовных дел о создании картелей, что в 3 раза больше в сравнении с 2024-м. Количество заявлений также увеличилось на 36%, сказано в материалах ведомства, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В 2025 году поступило 233 заявления или материала с указанием на возможные факты достижения антиконкурентных соглашений. Это на 36% больше, чем в 2024 году, когда поступило 171 заявление и материал. Возбуждено 10 дел об антиконкурентных соглашениях, в 2024 году - 3 дела", - сказано в материалах.

В ведомстве уточнили, что всего за год было принято шесть решений о нарушении антимонопольного законодательства. Четыре из них касались сговора на торгах, еще два - антиконкурентного соглашения и ограничения конкуренции на аукционе. По информации специалистов, выросло количество сговоров с участием органов власти.

В отношении участников картелей вынесено 10 постановлений на общую сумму 89,2 млн рублей.