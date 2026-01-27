Reuters: Indian Oil Corp планирует нарастить импорт нефти из Бразилии

Его хотят довести как минимум до 24 млн баррелей нефти в год

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp (IOC) планирует увеличить импорт нефти из Бразилии на треть, доведя его как минимум до 24 млн баррелей нефти в год. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в индийской госкомпании.

В 2025-2026 финансовом году (отчет ведется с 1 апреля 2025 года) импорт бразильской нефти составит 18 млн баррелей. С 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года компания планирует закупить не менее 24 млн баррелей нефти в Бразилии.

Кроме того, IOC рассматривает возможность покупки венесуэльской нефти у Vitol или Trafigura в рамках реализуемой при участии США экспортной схемы. Но пока предлагаемая цена за венесуэльскую нефть непривлекательна, импорт из России по-прежнему остается более выгодным для индийской компании, пишет агентство.

В январе агентство сообщало, что IOC впервые выиграла тендер на поставку нефти из Эквадора. Партия нефти марки Orientе объемом в 2 млн баррелей, как ожидается, будет поставлена к концу марта.