ГК "Дело" не планирует переводить офис из Москвы

Председатель совета директоров транспортно-логистического холдинга Сергей Шишкарев отметил, что в московском офисе компании в основном работают маркетологи, специалисты по планированию, финансисты

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" не планирует переезд головного офиса из Москвы, сообщил в интервью "России-24" председатель совета директоров транспортно-логистического холдинга Сергей Шишкарев.

"Хороший вопрос, но не планируем. Объясню почему. Потому что компания представлена в крупнейших промышленных и транспортных центрах России, разные компании, которые входят в группу, в холдинг, уже зарегистрированы в субъектах РФ: это и Сахалин, это Приморье, это Екатеринбург <…>, Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, Ростов. Нам нет необходимости переезжать в какой-то из регионов", - сказал он.

Шишкарев отметил, что в московском офисе компании в основном работают маркетологи, специалисты по планированию, финансисты и т. д.

Переезд офисов крупных транспортных компаний в регионы обсуждается, однако конкретных решений пока нет, заявлял ТАСС в середине января министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, являющийся лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России.