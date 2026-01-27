В России урожай зерна в 2025 году составил около 140 млн тонн

Из них 91 млн тонн пшеницы

ДУБАЙ, 27 января. /ТАСС/. Урожай зерновых в России по итогам 2025 года составил около 140 млн тонн, в том числе 91 млн тонн пшеницы, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на World Grain and Pulses Forum.

"В прошлом году наши объемы производства зерновых составили около 140 млн тонн, из которых 91 млн тонн - это пшеница. Объемы достаточно стабильные. Влияют на них, как в любой стране мира, погодно-климатические условия. Вы знаете - наша страна находится в своеобразных погодно-климатических условиях, и при этом, несмотря на то, что они достаточно сложные в разных регионах, каждый год мы стараемся увеличивать объем производства", - сказала Лут.

Министр напомнила, что по плану к 2030 году урожай зерновых в России должен достичь 170 млн тонн.

Она также отметила, что Россия является стабильным поставщиком зерновых в основные страны-потребители. "Мне кажется, мы завоевали уже определенное уважение и авторитет во всем мире с точки зрения поставок зерновых, и не планируем сходить с этого пути", - подчеркнула глава Минсельхоза РФ.