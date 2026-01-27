Россия по итогам 2025 года сохранила первое место в мире по экспорту пшеницы

Показатель составил 41 млн тонн, указала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

ДУБАЙ, 27 января. /ТАСС/. Россия в 2025 году экспортировала 41 млн тонн пшеницы, сохранив за собой первое место по поставкам в мире, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на World Grain and Pulses Forum.

"С точки зрения экспорта зерновой продукции, в прошлом году экспорт составил 50 млн тонн, в том числе пшеницы мы смогли поставить 41 млн тонн, сохранив первое место по экспорту пшеницы за Россией", - сказала она.

По ее словам, исходя из объемов урожая по итогам 2025 года, экспортный потенциал в 2026 году оценивается в 55 млн тонн.

Министр также отметила, что 78% экспорта пшеницы приходится на страны Африки и Ближнего Востока.