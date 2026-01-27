Почта России может стать государственным логистическим оператором

Глава госкомпании Михаил Волков отметил, что "Почта" работает со всеми ключевыми маркетплейсами, а также с МСП

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Почта России может стать важным государственным логистическим оператором, а также драйвером развития малого и среднего предпринимательства (МСП), особенно в малых городах, по примеру Китая. Такое мнение выразил глава российской госкомпании Михаил Волков в Совете Федерации.

"Забегая немного вперед, в рамках стратегии мы считаем, что "Почта России" может быть важным государственным логистическим оператором, который будет создавать определенную конкуренцию на рынке", - сказал он.

Он добавил, что "Почта" работает со всеми ключевыми маркетплейсами, а также с МСП. Волков заметил, что комиссии для бизнеса на маркетплейсах повышаются, и счел, что госкомпания сможет стать "драйвером развития МСБ, особенно на малых территориях".

"Есть для этого позитивный опыт Китая, где China Post по сути является ключевым оператором поддержания сельской местности, развития бизнеса там", - аргументировал он.