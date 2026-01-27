В России проектируют локомотив с ядерной установкой

Проект реализуют "Трансмашхолдинг" совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт"

© Ярослав Чингаев/ Агентство "Москва"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" разрабатывают локомотив с ядерной установкой, сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.

"Мы вместе с Курчатовским институтом проектируем локомотив с ядерной установкой", - сказал он в ходе форума новых материалов, химии и технологий AMTExpo 2026.

ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. В структуру холдинга входят десять производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.