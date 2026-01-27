Россия и Китай обсудили перспективы взаимодействия во всех отраслях ТЭК

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и руководитель Главного энергетического управления КНР Ван Хунчжи подтвердили взаимную заинтересованность в углублении координации на многосторонних площадках, таких как ШОС, АТЭС и БРИКС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр энергетики России Сергей Цивилев встретился с руководителем Главного энергетического управления КНР Ван Хунчжи, стороны обсудили перспективы взаимодействия во всех отраслях ТЭК, сообщили в Минэнерго РФ.

"В ходе беседы главы энергетических ведомств двух стран обсудили перспективы взаимодействия во всех отраслях ТЭК. В газовой сфере была отмечена успешная реализация проекта "Сила Сибири", а также развитие совместных проектов в области СПГ", - говорится в сообщении.

Обсуждались также вопросы сотрудничества в угольной отрасли. Было отмечено, что Россия остается надежным поставщиком энергетических углей с высокими качественными характеристиками.

"Сегодняшние изменения в энергетике формируют принципиально новый энергетический уклад. В этих условиях только совместными усилиями стран можно преодолеть внешние вызовы", - отметил в ходе встречи Цивилев.

Стороны также подтвердили взаимную заинтересованность в углублении координации и объединении усилий на многосторонних площадках, таких как ШОС, АТЭС и БРИКС. Основной задачей станет продвижение принципов стабильного и технологически открытого развития мирового ТЭК.