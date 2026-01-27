"Газпром нефть" начала эксплуатацию первой российской компактной буровой установки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" применила первую российскую буровую установку нового поколения для строительства скважин на Салымской группе месторождений в ХМАО-Югре. Оборудование построено с применением блочно-модульных технологий, что позволило значительно сократить время сборки и ускорить транспортировку техники в четыре раза, сообщили в компании.

"Для рентабельной разработки месторождений мы внедряем технологии, которые оптимизируют затраты ресурсов и времени на обустройство добывающей инфраструктуры. <...> Произведенный в Тюмени буровой комплекс поможет нам существенно сократить сроки бурения скважин", - сказал генеральный директор "Салым петролеум девелопмент" Денис Парамошин.

Новая буровая установка разработана и произведена в России. Ее главные преимущества по сравнению с традиционными буровыми комплексами - мобильность и компактность.

Она способна строить скважины глубиной до пяти километров. Конструкция адаптирована для работы при экстремально низких температурах и сильных ветрах - условий, характерных для разработки месторождений на Крайнем Севере. В системе управления буровым комплексом используется российское программное обеспечение.

"Транспортировка между участками месторождения занимает в среднем на десять дней меньше, а время перемещения по буровой площадке сокращается с восьми до трех часов", - добавили в компании.