В Госдуме призвали создать аналог "Википедии" в рамках БРИКС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Аналоги "Википедии" должны появляться в том числе на международном уровне, например, в рамках БРИКС. Такое мнение высказал ТАСС зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

"Во многих странах мира растет недовольство ["Википедией"]. И необходимо - как минимум в рамках БРИКС - создавать альтернативные площадки, где история будет писаться честно", - заявил Свинцов.

По словам парламентария, администраторы "Википедии" используют "свои возможности модерации контента как инструмент давления на те или иные страны, искажая и фальсифицируя историю, создавая откровенно фейковую, однобокую информацию". "И уже во многих странах к "Википедии" относятся как к инструменту давления", - подчеркнул депутат.

Он при этом отметил сложность работы по созданию ресурса, который будет учитывать позиции разных государств, и выразил надежду, что эти вопросы будут решаться как по мере становления российской онлайн-энциклопедии "Рувики", так и при возможном создании международной платформы, например, в рамках БРИКС.

"История - вещь очень сложная с точки зрения отношения к ней той или иной страны. Мы видим, как [президент США Дональд] Трамп заявляет, что именно Соединенные Штаты Америки победили и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. И есть еще много-много событий, которые имеют в большинстве стран совершенно [разную] коннотацию. То же самое и в отношении тех событий, которые происходят в реальном времени", - сказал депутат.

Ранее в беседе с ТАСС Свинцов высказал мнение, что отдельные статьи "Википедии" могут быть заблокированы в России в ближайшие год-два из-за искажения в них исторических и других фактов.