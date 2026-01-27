Три модуля для лунной электростанции запустят до 2035 года

В 2033-2035 годах будут запущены зарядно-распределительная станция, луноход и ядерная энергоустановка

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Три комплекса для создания лунной ядерной электростанции будут запущены в 2033-2035 годах. Об этом говорится в презентации генерального директора НПО имени С.А. Лавочкина Василия Марфина.

"КС "ЛЭС" - это космический комплекс для обеспечения мягкой, высокоточной и безопасной посадки в околополярной области, проведения контактных исследований, выбора и изучения будущего района посадки и размещения первых модулей лунного полигона", - говорится в презентации.

Отмечается, что в 2033-2035 годах будут запущены зарядно-распределительная станция, луноход и ядерная энергоустановка.