Московские аэропорты на 12:00 мск обслужили 405 рейсов

На запасные аэродромы Внуково и Домодедово 27 января ушли 5 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Аэропорты столичного региона на данный момент принимают и отправляют рейсы на фоне снегопада, сообщили в Минтрансе РФ. Всего на 12:00 мск авиагавани обслужили 405 рейсов.

"Все аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении.

"При месячной норме осадков 53 см за минувшие ночь и утро в Москве выпало уже 11 см снега. Аномальный снегопад продолжается. По состоянию на 12:00 мск с начала суток аэропорты обслужили на прием и отправку 405 рейсов. За последний час, с 11:00 мск до 12:00 мск - 66 рейсов", - добавили в Минтрансе.

По данным министерства, на вылет с начала суток отменено 17 рейсов, а задержаны на срок более двух часов на 12:00 мск - восемь рейсов. На запасные аэродромы Внуково и Домодедово с начала 27 января "ушли" пять самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

Как напомнили в Минтрансе, с 09:00 до 11:00 мск крупнейший российский аэропорт приостанавливал прием рейсов для уборки аэродрома. "Только из Шереметьево вывезли 720 тонн снега", - уточнили там.

"Аэродромные службы всех четырех воздушных гаваней усилены, работают сотни единиц специальной техники, продолжается чистка плоскостных сооружений, взлетно-посадочных полос для обеспечения безопасности полетов и выполнения рейсов, по возможности, с минимальными отклонениями. С выдачей багажа сложностей нет, ситуация в терминалах спокойная", - добавили в Минтрансе.