Поезда "Аэроэкспресс" курсируют в аэропорты с минимальными задержками

С начала снегопада в компании работает круглосуточный оперативный штаб, контролирующий график движения поездов и экспресс-автобусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Поезда "Аэроэкспресс" на фоне снегопада курсируют в аэропорты Домодедово и Шереметьево с минимальными отклонениями от расписания, сообщили ТАСС в компании.

"В настоящее время поезда курсируют в столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово с минимальными отклонениями в расписании на фоне неблагоприятных погодных условий в Москве и Подмосковье", - отметили в компании.

В "Аэроэкспрессе" сообщили, что с начала снегопада в компании работает круглосуточный оперативный штаб, контролирующий график движения поездов и экспресс-автобусов, а также очистку инфраструктуры.

На конечных пунктах следования усилены бригады по очистке дверей вагонов, платформ и автобусных остановок, чтобы не допустить сбоев графика при выходе поездов из депо.

Кроме того, перед зимним сезоном компания ежегодно проводит плановую подготовку подвижного состава и терминалов к работе в условиях низких температур и обильных осадков. В течение всего холодного периода токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой, добавили в компании.

ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное и автобусное экспресс-сообщение между столицей и крупнейшими аэропортами Московского авиационного узла - Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 200 млн человек. Аэроэкспресс эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, отличающихся повышенной комфортностью и вместительностью, а также семь одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово.