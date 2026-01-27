FT: соглашение с Индией снизит пошлины на продукцию из ЕС на €4 млрд

По данным газеты, тарифы на индийское вино при этом снизятся со 150% до 75%, а затем до уровня 20%

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Соглашения о свободной торговле с Индией позволит снизить пошлины на экспортную продукцию из Евросоюза на €4 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Договор, который Брюссель назвал крупнейшим из когда-либо согласованных обеими сторонами, предусматривает резкое снижение тарифов на 96,6% экспорта сообщества в Индию, включая автомобили, алкоголь и сельскохозяйственную технику. В соответствии с договоренностями, индийская сторона предоставит ЕС, согласно заявлению сообщества, "такое снижение пошлин, которого страна не предлагала ни одному из торговых партнеров". Пошлины на автомобили постепенно будут уменьшены до 10%, а тарифы на запчасти - полностью отменены в течение 5-10 лет.

Тарифы на индийское вино, по сведениям FT, снизятся со 150% до 75%, а затем до уровня всего 20%, в то время как пошлины на оливковое масло упадут с 45% до нуля в течение пяти лет. Налоги на переработанную сельскохозяйственную продукцию, такую как хлеб и кондитерские изделия, в размере до 50% также будут отменены.

По словам премьера южноазиатской республики Нарендры Моди, соглашение охватывает "25% глобального ВВП и треть мировой торговли". Благодаря этой сделке с ЕС промышленность Индии "получит огромный импульс, сфера услуг также будет расти", добавил глава правительства.

Проект соглашения после юридической проверки и одобрения сторонами может вступить в силу в 2027 году. По данным Брюсселя, объем торговли товарами и услугами между ЕС и Индией ежегодно превышает €180 млрд.

Фактор Трампа

Прорыв в двусторонних торговых отношениях произошел, как отмечает FT, "на фоне шквала пошлин" со стороны президента США Дональда Трампа, который ввел тарифы до 50% "на некоторые индийские товары в связи с закупками российской нефти". На минувшей неделе американский лидер пригрозил странам ЕС дополнительными пошлинами в 10%, если они выступят против стремления Вашингтона контролировать Гренландию.

Индия заключила недавно ряд торговых соглашений, в том числе с Великобританией, Новой Зеландией и Оманом. По данным экономистов Barclays, индийское правительство заключило или ведет переговоры о соглашениях со странами, на долю которых приходится около 55% от общего объема торговли республики в Южной Азии.