"Сибур" оценил в 4% снижение потребления базовых полимеров в России в 2025 году

Основное снижение спроса наблюдалось в сегментах транспорта, строительства и производства труб

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Потребление базовых полимеров (полиэтилен и полипропилен) в России в 2025 году снизилось примерно на 4%, до около 4,3 млн тонн. Об этом говорится в презентации руководителя операционного маркетинга "Сибура" Виктории Уваровой к выступлению на выставке Ruplastica.

По ее словам, основное снижение спроса наблюдалось в сегментах транспорта, строительства и производства труб.

Годом ранее спрос достигал 4,5 млн тонн, говорится в презентации Уваровой.

Импорт полимеров из дальнего зарубежья в 2025 году снизился до 214 тыс. тонн с 338 тыс. тонн годом ранее, следует из презентации. Таким образом, с 2020 года этот показатель упал на 61%.