Законопроект о едином префрежиме в ДФО и АЗРФ планируется представить в мае

Новый префрежим будет экстерриториальным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Законопроект о создании единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике планируется представить в правительство в мае 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Закон о едином префрежиме для Дальнего Востока и Арктики планируется представить в правительство в мае 2026 года", - говорится в сообщении.

Замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев отметил, что концепция законопроекта, разработанная Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, уже получила принципиальное согласование в федеральных министерствах. "Новый префрежим объединит все действующие префрежимы. Базовый набор льгот будет соответствовать территории опережающего развития. Объем льгот будет зависеть от рентабельности бизнеса. Это ключевая особенность единого преференциального режима", - сказал Алтабаев.

Закон будет действовать для новых проектов с объемом инвестиций свыше 10 млн рублей. Новый префрежим будет экстерриториальным: льготы будут привязаны к проекту, а не к земле. Планируется, что закон о едином префрежиме вступит в силу в январе 2027 года.