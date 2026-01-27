Индия надеется на запуск соглашения о свободной торговле с ЕС до конца года

Индийский министр торговли и промышленности Пиюш Гоял отметил, что будет оперативно проходить юридическую проверку

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 января. /ТАСС/. Соглашение о свободной торговле, согласованное Индией и Европейским союзом, должно быстро пройти все необходимые юридические процедуры и вступить в силу уже до конца 2026 года. Об этом заявил на брифинге министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял.

По его словам, "документ будет оперативно проходить юридическую проверку и будет одновременно переведен на 24 языка". "Мы очень надеемся, что сможем отпраздновать вступление этого соглашения в силу уже в 2026 году", - отметил министр.

"Это соглашение охватывает почти 99% всего экспорта, отправляемого из Индии в Европейский союз, и более 97% всего экспорта из Европейского союза в Индию, что является беспрецедентным и отражает силу и глубину этого договора", - сказал он.

Как указал Гоял, благодаря соглашению "Индия получает доступ к рынкам, которые дополняют друг друга, в таких трудоемких отраслях, как морепродукты, химикаты, обувь и изделия из кожи, пластмассы, резиновые изделия, текстиль, одежда, драгоценные камни и ювелирные изделия, мебель, спортивные товары, игрушки".

Ранее Брюссель и Нью-Дели официально объявили об окончании переговоров о торговом соглашении, которые с перерывами велись почти 20 лет. Проекту соглашения предстоит пройти юридическую проверку, далее он должен быть одобрен Советом ЕС. После этого представители ЕК и Индии смогут официально подписать договор, позже это решение должны будут одобрить Европарламент и индийский законодательный орган.