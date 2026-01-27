Российский автобренд Tenet в 2026 году планирует продать более 140 тыс. машин

Российский рынок новых легковых автомобилей оценивается в 1,4 млн штук, отметил в своей презентации операционный директор Tenet Илья Перминов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский автобренд Tenet в 2026 году планирует довести продажи своих кроссоверов до более 140 тыс. штук, заявили представители компании в ходе пресс-конференции.

Российский рынок новых легковых автомобилей в 2026 году оценивается в 1,4 млн штук, отметил в своей презентации операционный директор Tenet Илья Перминов. "В 2026 году планируем занять более 10% рынка и выйти в топ-3 лидеров", - сказал он, уточнив, что базовый сценарий предполагает продажи на уровне более 140 тыс. штук.

В сценарий закладываются рост локального производства на заводе в Калуге, а также снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложеннего спроса. Сдерживающими факторами рынка станут инфляция, высокая ключевая ставка и увеличение сроков владения авто.

"Мы планируем расширение модельного ряда за счет запуска новых моделей и модификаций, а также продолжим укрепление дилерской сети, сохраняя фокус на качестве обслуживания и формировании лояльности клиентов", - отметил Перминов.

В частности, в первой половине 2026 года Tenet планирует запуск продаж кроссовера Т9, а также выход новых версий Т4 и модификаций Т8.

По итогам сентября - декабря 2024 года было продано 33,484 тыс. автомобилей Tenet. "Отдельно развиваем канал онлайн-продаж, через него продано с сентября по декабрь 2025 года 1,198 тыс. автомобилей, в частности, на популярных российских маркетплесах", - добавил Перминов. Корпоративным клиентам, в основном - для такси, было продано 4,932 тыс. машин.

Российский автобренд Tenet был основан в феврале 2025 года "АГР холдингом" и китайской компанией Defetoo. Сейчас компания выпускает кроссоверы Tenet T4, Tenet T7 и Tenet T8.

"АГР холдинг" специализируется на производстве и продаже автомобилей, запасных частей и организации сервисного обслуживания в РФ.

В активы компании входят заводы по производству автомобилей и двигателей в Калуге (технопарк "Грабцево"), два завода по производству автомобилей в Санкт-Петербурге (промышленные зоны "Каменка" и "Шушары") и склад запасных частей и аксессуаров в Чехове.