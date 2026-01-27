Торгпредство РФ: Узбекистан более чем в два раза нарастил экспорт стройматериалов

Россия остается среди ключевых рынков республики

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 27 января. /ТАСС/. Узбекистан в 2025 году более чем в два раза нарастил экспорт стройматериалов, до $1,2 млрд, Россия остается среди ключевых рынков республики. Об этом сообщает торгпредство РФ в Узбекистане.

"Узбекистан наращивает экспорт стройматериалов: Россия - среди ключевых рынков. По итогам 2025 г. экспорт строительных материалов из Узбекистана достиг $1,2 млрд, увеличившись на 142% по сравнению с предыдущим годом", - сказано в сообщении.

Отмечено, что в 2026 году в отрасли запланирована реализация 437 проектов на $3,6 млрд, что создает дополнительные возможности для расширения поставок и углубления промышленной кооперации с Россией.

Как сообщалось ранее, внешнеторговый оборот Узбекистана с РФ по итогам 2025 года вырос на 8,5% до $12,986 млрд. В структуре экспорта Узбекистана РФ сохранила первое место. При этом объем экспортируемых товаров и услуг в Россию в 2025 году составил $4,3 млрд, что почти на 20% выше показателя 2024 года.