Авиакомпания "Ямал" отменила рейсы между Москвой и Новым Уренгоем из-за непогоды

Все пассажиры были переоформлены на аналогичные рейсы 28 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Два рейса авиакомпании "Ямал" из Москвы в Новый Уренгой и обратно отменены в связи с ограничениями в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Из-за сильного снегопада и вводимых ограничений в аэропорту Шереметьево 27 января, а также регламента работы аэропорта Новый Уренгой, авиакомпания "Ямал" вынуждена скорректировать расписание отдельных рейсов. Так, 27 января отменены следующие рейсы: YC190 Шереметьево - Новый Уренгой; YC89 Новый Уренгой - Домодедово, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры были переоформлены на аналогичные рейсы 28 января, они получат уведомления о новых номерах рейсов и времени вылета. Им также предоставляется обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ.

Ранее в пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщали, что из-за неблагоприятной погоды авиагавань временно ограничила прием рейсов с 09:00 до 12:00 мск.