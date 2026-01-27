Омская область окажет содействие переносу производства "Ангары" в регион

Губернатор Виталий Хоценко назвал это решение своевременным и правильным

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. Власти Омской области окажут максимальное содействие переносу производства ракет-носителей семейства "Ангара" на предприятие "Полет" в Омске, сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко. Он назвал это решение своевременным и очень правильным.

О планах по переносу производства ракет-носителей семейства "Ангара" в Омск стало известно 27 января из презентации гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрия Баранова.

"В Омске большой инженерный и кадровый потенциал. Считаю, что решение своевременное и очень правильное, поэтому полностью поддерживаем, будем максимально содействовать, чтобы предприятие (производство - прим. ТАСС) переехало в те сроки, которые запланировал Роскосмос", - сказал Хоценко.

Он отметил, что сегодня на производственном предприятии "Полет" осуществляется сборка ракет семейства "Ангара". "В Омске сильные традиции космонавтики, еще в годы Великой Отечественной войны Сергей Павлович Королев, будучи в эвакуации, находясь в Омске, трудился на благо фронта. Считается, что именно здесь он приобрел интерес к космонавтике", - добавил глава региона.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 года в первый испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5".