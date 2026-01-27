Ozon вовремя доставляет заказы клиентам в Московском регионе на фоне непогоды

В пресс-службе компании отметили, что в случае необходимости увеличивают количество транспорта и задействуют больше курьеров и водителей для быстрой доставки заказов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ozon вовремя доставляет заказы клиентам в Москве и Московской области, несмотря на непогоду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщал о сложной обстановке на складах Ozon в Москве из-за непогоды, а также возможных задержках заказов.

"Сейчас Ozon вовремя доставляет заказы клиентам в Москве и Московской области. Мы внимательно следим за погодной обстановкой. Сейчас с Ozon сотрудничает свыше 18,5 тыс. работников, которые доставляют заказы маркетплейса из хабов доставки. А в собственном курьерском автопарке Ozon сейчас более 12 тысяч машин, часть водителей также работают на арендованных фургонах", - рассказали представители Ozon.

В пресс-службе также отметили, что в случае необходимости компания увеличивает количество транспорта и задействует больше курьеров и водителей для быстрой и эффективной доставки заказов до клиентов.