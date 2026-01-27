В Якутии запретили эксплуатацию 10 судов Ленского речного пароходства

Эти суда были без документов об их технической годности

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Эксплуатация 10 судов Ленского объединенного речного пароходства (ЛОРП) запрещена по исковому заявлению Якутской транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Якутская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности плавания при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта ПАО "ЛОРП".

"Установлено, что в навигацию 2025 года обществом для перевозки грузов эксплуатировались 10 судов без документов об их технической годности. В связи с этим прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации данных судов до получения судовладельцем документов об их технической годности. Решением Якутского городского суда требования прокурора удовлетворены, эксплуатация судов запрещена", - говорится в сообщении.