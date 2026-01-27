ЕС выдаст Литве кредит в €6,3 млрд на военные нужды

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс назвал это решение сигналом для недругов

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 27 января. /ТАСС/. Литва получит от Еврокомиссии (ЕК) кредит на финансирование оборонных проектов по военной программе Евросоюза SAFE (Security Action for Europe) в размере €6,3 млрд. Об сообщил журналистам еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

"Выделение кредита в размере €6,3 млрд является ясным сигналом не только для европейской промышленности, но и для наших недругов: Европа серьезно относится к вопросу своей мощи и суверенитету", - сказал он.

Вильнюс просил у ЕК предоставить ему по программе SAFE кредит на максимально возможную сумму в €6,375 млрд. За счет этих средств планировалось финансировать около 50 оборонных проектов. Наибольшая часть предусмотрена на расходы по развертыванию в армии Литвы мотопехотной дивизии. Миллиардные контракты заключены на приобретение танков и гусеничных боевых машин пехоты, усиление системы противовоздушной обороны, средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Литва намерена также из средств программы SAFE оказывать помощь Украине, закупая для нее военную технику и амуницию.

Весной 2025 года Евросоюз предпринял серьезные шаги в целях укрепления вооруженных сил стран сообщества и милитаризации европейской экономики. В марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на €800 млрд. Позже Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как части долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года было принято решение увеличить к 2035 году военные расходы европейских государств до 5% ВВП.