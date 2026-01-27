Украина договорилась с Польшей о поэтапном увеличении мощностей для импорта газа

Мощности вырастут до 18,4 млн куб. м в сутки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Украина согласовала с Польшей поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа с февраля 2026 года, с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.

"Украина и Польша договорились об увеличении мощностей для импорта газа. Оператор ГТС Польши Gaz-System и "Оператор ГТС Украины" согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши на Украину с начала февраля 2026 года. К концу апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго Украины.

Проблема дефицита газа на Украине возникла после того, как 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января прошлого года "Нафтогаз" начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок за счет многомиллионных кредитов от европейских структур. При этом этих сумм все равно недостаточно, чтобы покрыть потребности Украины в газе.