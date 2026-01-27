Еще одна компания прошла второй этап ЭКГ-рейтинга

Предприятие "Комбинат питания "КК" из Краснодарского края обеспечивает качественное и сбалансированное питание для школьников в регионе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания "Комбинат питания "КК" прошла анкетирование в рамках второго этапа ЭКГ-рейтинга, по итогам которого организация повысила свой балл. Предприятие из Краснодарского края обеспечивает качественное и сбалансированное питание для школьников в регионе, сообщили ТАСС в команде ЭКГ-рейтинга.

Особое внимание в компании уделяется поддержке семей сотрудников. "Так, работники получают матпомощь на ведение беременности, выплату при рождении или усыновлении ребенка. За рождение третьего и последующих детей выплата составляет от 50 до 100 тыс. рублей на каждого ребенка", - говорится в сообщении.

Кроме того, для многодетных и/или одиноких родителей введен сокращенный режим рабочей недели. Также на предприятии действует программа беспроцентных займов на улучшение жилищных условий, а приезжим сотрудникам компенсируется стоимость аренды жилья.

Об ЭКГ-рейтинге

"Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Он охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.