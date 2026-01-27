"Газпром" отметил прогресс в подготовке к запуску Харасавэйского месторождения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Газпром" готовится к вводу в эксплуатацию Харасавэйское месторождение на Ямале и уже в 2026 году завершает строительство основных объектов обустройства, говорится в сообщении холдинга.

"В 2026 году "Газпром" завершает строительство основных объектов обустройства: установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, первоочередных эксплуатационных газовых скважин", - сказано в сообщении.

Кроме того, в высокой стадии готовности находится газопровод-подключение к объектам Бованенковского месторождения для подачи харасавэйского газа в Единую систему газоснабжения России.

"Харасавэйское месторождение, наряду с Бованенковским, станет опорным месторождением Ямальского центра газодобычи. Этот центр является ключевым для развития российской газовой отрасли в XXI веке", - отметили в "Газпроме".

Харасавэйское месторождение станет вторым опорным месторождением Ямальского центра газодобычи. Оно расположено севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше полуострова и частично - в акватории Карского моря. По размеру запасов газа также относится к категории уникальных - около 2 трлн куб. м. Проектный уровень добычи - 32 млрд куб. м газа в год.