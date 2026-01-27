Почти 200 компаний вошли в реестр утилизаторов за два года

Предприятия перерабатывают различные фракции вторсырья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заработавший с января 2024 года в России реестр компаний-утилизаторов за два года пополнили 196 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Список утилизаторов - это принципиально важная часть системы расширенной ответственности производителей. Нам удалось создать инструмент, который стал гарантом того, что отходы действительно вовлекаются во вторичный оборот. Сегодня в нем зарегистрированы предприятия, которые способны перерабатывать более 9,2 млн тонн вторичных ресурсов в год. Развивая это направление, мы формируем экономику замкнутого цикла", - заявила гендиректор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводятся в сообщении.

Компании перерабатывают различные фракции вторсырья. В частности, это макулатура (3,9 млн тонн в год), стекло (2,2 млн тонн), электроника (1 млн тонн), полимеры (685 тыс. тонн), резина (535 тыс. тонн), дерево (290 тыс. тонн), текстиль (227 тыс. тонн), свинец (126 тыс. тонн).

Чтобы попасть в реестр утилизаторов, компания подает заявление через единую систему учета отходов от использования товаров ЕФГИС УОИТ. Ее оператором является РЭО. В заявлении утилизатор указывает, какие отходы он перерабатывает, на каком оборудовании, какие имеются производственные мощности, а также что за продукция получается в результате.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.