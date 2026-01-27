Минпромторг и Минобороны запустили сервис поддержки инноваций в ОПК

По словам заместителя министра обороны РФ Василия Осьмакова, всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минпромторг и Минобороны России при поддержке Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) запустили сервис по поиску и внедрению перспективных технологий инновационных решений в интересах обороны и безопасности страны. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

"Поддержка и сопровождение таких инициатив будет осуществляться под эгидой проекта "Воентех", созданного Минобороны России совместно с движением "Народный фронт". Сервис запущен в целях формирования военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия "большого" и "народного" ОПК, научную деятельность и институты развития", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя министра обороны РФ Василия Осьмакова, отбор будет проводиться на постоянной основе. Задача нового сервиса заключается в ускорении внедрения инноваций: от этапа идеи до создания продукта и поддержки его производства. "Воронка" поиска расширена за счет привлечения гражданских институтов развития. В числе технологических приоритетов - наземные робототехнические комплексы (НРТК), воздушные и водные беспилотные системы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, медико-биологические решения. Первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет", - приводятся в сообщении слова Осьмакова.

Реализация и апробация инициатив будет осуществляться департаментом инновационной деятельности Минобороны с участием Военного инновационного технополиса "ЭРА", на его базе будет сформирован проектный офис по управлению жизненным циклом проектов. Участники проектов смогут также подобрать оптимальную меру поддержки для решения стоящих перед ними задач, заявили в Минпромторге.

"Инициатива реализуется с учетом поручений президента по обеспечению технологического развития и повышения производительности труда в ОПК. Привлечение к работе технополиса "Эра" поможет перспективным проектам получить комплексное сопровождение от компетентных специалистов на каждом этапе. Это значительно повысит эффективность работы в рамках инициативы", - отметил замглавы Минпромторга Алексей Матушанский.