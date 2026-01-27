Россети направят более 5 млрд рублей в модернизацию энергосистемы СКФО

Порядка 1,7 млрд рублей составят затраты на программу технического обслуживания и ремонта в Дагестане

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей направит компания "Россети" в модернизацию энергосистемы Северо-Кавказского федерального округа в 2025 году. Это на 5% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" в 2026 году направят 5,1 млрд рублей на реализацию программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в регионах СКФО. Это на 5% больше, чем в 2025 году. На подготовку электросетевого комплекса Ставропольского края к стабильному функционированию в период сложных погодных условий предусмотрено более 1,5 млрд рублей. Порядка 1,7 млрд рублей составят затраты на программу технического обслуживания и ремонта в Дагестане", - пояснили в пресс-службе.

В Кабардино-Балкарии на плановое ремонтно-эксплуатационное обслуживание энергообъектов выделят 568 млн рублей, в Чеченской Республике - 508 млн рублей, в Северной Осетии - 289 млн рублей. Объем финансирования ремонтной кампании в Ингушетии составит 262 млн рублей. Программа технического обслуживания и ремонта филиала в Карачаево-Черкесии запланирована в объеме 243 млн рублей.

Основными видами работ станет ремонт линий электропередачи различного класса напряжения, крупных питающих центров и трансформаторных подстанций.