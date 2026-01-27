"Полярный литий" ждет дальнейшего роста цен на литий

Главный металлург компании Александр Летюшов отметил, что к 2030 году прогнозируется примерно удвоение спроса, а к 2035 году он превысит уровень более чем в 2,5 раза, что связано, в частности, с нехваткой минеральных концентратов лития

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Цены на литий в 2025 году перешли к росту и эта динамика сохранится. Мировыми аналитиками прогнозируется рост спроса на литий примерно в два раза к 2030 году, что продолжит оказывать влияние на цены. Об этом сообщил главный металлург компании "Полярный литий" (владеет лиценцией на разработку Колмозерского месторождения лития) Александр Летюшов в ходе III Международного форума новых материалов, химии и технологий AMTExpo.

"Что касается рынка, то в 2025 году у нас цены [на литий] не только стабилизировались, но даже начали свой рост. Примерно к концу года цены выросли в два раза. В дальнейшем тоже ожидается рост цен, это связано с тем, что мировыми аналитиками прогнозируется дальнейший рост спроса", - сказал он.

Летюшов отметил, что к 2030 году ожидается примерно двукратный рост спроса на литий, а к 2035 году более чем 2,5 раза, что частично связано и с дефицитом минеральных концентратов лития. По его словам, к 2030 году ожидается порядка 4 млн тонн дефицита минеральных сподуменовых концентратов.

"В принципе, рыночных рисков для реализации проекта мы не видим", - добавил он.

В презентации Летюшова отмечается, что сейчас на проекте по разработке Колмозерского месторождения завершены геологоразведочные работы, утверждено ТЭО постоянных разведочных кондиций, запасы месторождения поставлены на государственный баланс, при этом обеспечен прирост запасов в 2 раза по сравнению с запасами 1961 года.

"Полярный литий" (совместное предприятие "Норникеля" и Росатома) имеет лицензию на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области. Месторождение содержит 18,9% российских запасов лития, это наиболее перспективное месторождение литиевых руд в стране.